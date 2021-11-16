З початку листопада ситуація на Тернопільщині із захворюваністю на коронавірус залишається неблагополучною. Та до кінця року за прогнозами епідеміологів вона покращиться.

Про це розповів заступник генерального директора з досліджень біологічних факторів, лікар-епідеміолог ДУ «Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» Володимир Паничев.

– Ситуація за вихідні, як і за попередні дні залишається неблагополучною, – каже Володимир Паничев. – Це визначається кількістю людей, що хворіють, рівнем захворюваності, кількістю виявлення активних випадків, значною кількістю контактних випадків, високою летальністю і незначним відсотком колективного, набутого після щеплень, імунітету. Разом з тим, як ми і прогнозували раніше, протягом двох останніх тижнів спостерігається зниження середнього числа людей, що захворівають за тиждень, знижується кількість середньоденних хворих, знижується летальність, зменшується захворюваність серед дітей, серед вчителів, медиків. Прогнозуємо, що упродовж найближчих семи-восьми тижнів відбуватиметься поступове зниження захворюваності і летальності. Така ситуація буде тривати до новорічних свят, і, можливо, протримається ще два тижні після завершення новорічних свят. Наш прогноз базується на тому, що ми уважно аналізуємо осінньо-зимовий підйом, який и зараз переживаємо зараз, співставляємо з аналогічним періодом минулого року і очікуємо, що ситуація буде стабілізуватися.