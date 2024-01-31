Високий рівень епідемії грипу та ГРВІ фіксують на Тернопільщині. За останній тиждень у краї грип та ГРВІ виявили у 5400 жителів, з них понад три тис. осіб – діти. Також зростає захворюваність на COVID-19.

Як повідомила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук, захворюваність перевищує рівень епідемічного порогу та відповідає високому рівню інтенсивності епідемічного процесу.

«За останній тиждень кількість хворих на ГРВІ, у порівнянні з попереднім тижнем, збільшилась на 27,5%. У лікувальних закладах області знаходиться 280 пацієнтів із грипоподібними захворюваннями. З них 177 хворих на ГРВІ, 80 пацієнтів на COVID-19, серед них 11 людей у важкому стані».

За інформацією обласного лабораторного центру, нині найбільш поширений грип А, грип Б та COVID-19. Зокрема, минулого тижня зареєстровано 60 випадків захворювання на COVID-19, також у краї трапилося 2 летальних випадки з підтвердженим діагнозом коронавірусу.