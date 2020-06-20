Коронавірус стрімко поширюється Тернопільщиною. COVID-19 почали виявляти у найбільш віддалених селах області. Епідеміологи пов’язують цю негативну тенденцію із відсутністю колективного імунітету.

Учора в обласному лабораторному центрі підтвердили майже сорок випадків інфікування коронавірусом. Шістнадцять заражених людей виявили в обласному центрі.

«COVID-19 повів себе непрогнозовано. Ми думали, що влітку ми будемо мати зниження захворюваності, що характерно для багатьох так званих простудних захворювань. Але на превеликий жаль, абсолютна відсутність колективного імунітету сприяє тому, що циркуляція вірусу не перервана, вона продовжується. В таких умовах виконання санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів є просто обов’язковим. Хочу звернутися до органів, які займаються наглядам, хочу, щоб вони ретельно поставилися до виконання населенням санітарно-епідеміологічних правил”, – каже епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев.

Додамо, на Тернопільщині проводять тестування на виявлення антитіл до коронавірусу. Минулої доби дослідили аналізи трьох десятків людей, які показали відсутність імунітету до COVID-19.

Софія Романська

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