На Тернопільщині за добу виявили 38 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.

Згідно з даними обласного лабораторного центру, станом на 10 годину 20 червня в області налічується 1643 випадки COVID-19. 27 із них летальні, 1054 людей одужало.

Статистика по районах області

м. Тернопіль – 299 (96 одужало, 2 летальних)

Бережанський район – 6 (3 одужало)

Борщівський район – 14 (14 одужало);

Бучацький район – 85 (66 одужало, 1 летальний)

Гусятинський район – 26 (17 одужало)

Заліщицький район – 58 (42 одужало, 4 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ)

Збаразький район – 63 (28 одужало, 1 летальний)

Зборівський район – 4 (3 одужало)

Козівський район – 52 (25 одужало, 1 летальний)

Кременецький район – 421 (327 одужало, 8 летальних)

Лановецький район – 53 (19 одужало)

Монастириський район – 194 (190 одужало, 4 летальних)

Підволочиський район – 7 (6 одужало)

Підгаєцький район – 5 (5 одужало)

Теребовлянський район – 17 (15 одужало)

Тернопільський район – 92 (20 одужало)

Чортківський район – 60 (55 одужало)

Шумський район – 187 (123 одужало, 7 летальних).

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