На Тернопільщині за добу виявили 38 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.
Згідно з даними обласного лабораторного центру, станом на 10 годину 20 червня в області налічується 1643 випадки COVID-19. 27 із них летальні, 1054 людей одужало.
Статистика по районах області
м. Тернопіль – 299 (96 одужало, 2 летальних)
Бережанський район – 6 (3 одужало)
Борщівський район – 14 (14 одужало);
Бучацький район – 85 (66 одужало, 1 летальний)
Гусятинський район – 26 (17 одужало)
Заліщицький район – 58 (42 одужало, 4 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ)
Збаразький район – 63 (28 одужало, 1 летальний)
Зборівський район – 4 (3 одужало)
Козівський район – 52 (25 одужало, 1 летальний)
Кременецький район – 421 (327 одужало, 8 летальних)
Лановецький район – 53 (19 одужало)
Монастириський район – 194 (190 одужало, 4 летальних)
Підволочиський район – 7 (6 одужало)
Підгаєцький район – 5 (5 одужало)
Теребовлянський район – 17 (15 одужало)
Тернопільський район – 92 (20 одужало)
Чортківський район – 60 (55 одужало)
Шумський район – 187 (123 одужало, 7 летальних).
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