59-річний Ярослав Денчик, заступник директора школи із села Білозірка Лановецького району – 17 червня святкував день народження у лікарняній палаті Лановецької районної лікарні в інфекційному відділенні. У чоловіка підтвердили діагноз коронавірус.

“Сьогодні вперше зустрічаю свій День народження під наглядом ковіду. Настрій – побороти ковід з Божою допомогою та професіоналізмом лікарів і своєю витримкою. Дякую Вам, рідні, друзі, що вітаєте мене з ювілеєм… Щиро Ваш, Ярослав.., – написав 17 червня на власній сторінці у Фейсбук пан Ярослав”.

Заступник директора Білозірської ЗОШ І – ІІІ ступенів Ярослав Денчик не може зрозуміти де заразився коронавірусом. Хіба що через продукти чи підручники, пишуть Тернополяни.

“Де заразився важко сказати, адже весь час був вдому та вчив дітей дистанційно, – зізнається Ярослав Денчик. – Та 4 червня піднялася температура до 38,5 я викликав сімейного лікаря Манька Романа Григоровича. Мене прогледів сімейний лікар Манько , який ситуацію довів до критичної 40 градусів п’ять днів”.

З 9 червня Ярослава Денчика завезли у Лановецьку районну лікарню з температурою під 40. Там чоловікові поставили діагноз коронавірус.

17 червня чоловік відсвяткував свій 59-тий день народження у лікарняній палаті та на кисневій підтримці.

“Зараз ніби пішло на покращення, температура четвертий день нормальна, пройшла двобічна пневмонія, йде інтенсивна боротьба із тромбованими судинами, з мене виганяють через сечовий рідини лишні, але ще дають кисневу підтримку і продовжую отримувати два надпотужних антибіотика і інше, – відзначив чоловік. – Дякую за професійність заввідділом інфекції Лановецької районної лікарні Рижак Ользі Іванівні”.