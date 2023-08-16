Комбайн, автомобіль і дерев’яна будівля горіли на Тернопільщині

Упродовж минулої доби Співробітники служби порятунку Тернопільщини 15 разів залучались до ліквідації наслідків надзвичайних подій, пожеж, надання допомоги та проведення інших невідкладних робіт.

Зокрема, ліквідували 6 пожежі, які виникли на території Нараївської, Підгороднянської, Білобожницької, Колиндянської, Підгаєцької та Лановецької територіальних громад. Горіли стерня на площі 1 га, комбайн «John Deere S 690», легковий автомобіль, сміття (площа пожежі 50 м.кв), дерев’яна прибудова до господарської будівлі (площа пожежі 20 м.кв) та господарська будівля (площа пожежі 100 м.кв). Причини загорянь встановлюються.

Також рятувальники залучались для ліквідації наслідків ДТП на автодорозі М-09 “Тернопіль – Львів – Рава-Руська”, неподалік с.Озерна Озернянської ТГ Тернопільського району, де вжили заходів спрямованих на недопущення пожежі.

Крім того, здійснено 2 залучення піротехнічного розрахунку для вилучення вибухонебезпечних предметів, виявлених на території Нагірянської та Копичинецької територіальних громад.

З метою запобігання нещасним випадкам співробітники ДСНС 4 рази залучались для вилучення гнізд шершнів та вивезення їх в природне середовище, за межами населених пунктів не території Підволочиської, Монастириської, Микулинецької та Кременецької територіальних громад.

Також здійснено 2 залучення рятувальників для допомоги іншим службам.