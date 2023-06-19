Колишнього керівника військкомату на Тернопільщині підозрюють у переправленні ухилянтів закордон

Екскерівнику військового комісаріату на Тернопільщині повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб за кордон.

За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру колишньому керівнику самостійного відділу районного комісаріату Тернопільського обласного військового комісаріату. Йому інкриміновано незаконне переправлення осіб через державний кордон України (ч. 2 ст. 332 КК України).

За даними слідства, підозрюваний організував видачу довідки військово-лікарської комісії військовозобов’язаному чоловіку про тимчасову непридатність до служби. Це дало йому підстави перетнути державний кордон під час дії воєнного стану.

На цей час підполковник обіймає посаду заступника командира батальйону однієї з військових частин. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється ГСУ Нацполіції України за оперативного супроводу Департаменту контррозвідки Служби безпеки України.