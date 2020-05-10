Дошкільні навчальні заклади у Тернополі можуть запрацювати з початку червня.

Про це повідомила начальниця управління освіти ТМР Ольга Похиляк на засіданні оперативного штабу.

Наразі садочки готують до відкриття та роботи в умовах адаптивного карантину, який оголосили в Україні до кінця року.

Відкриття садочків у Тернополі ймовірне у разі стабілізації епідемічної ситуації, – зазначає Ольга Похиляк. Зменшення кількості інфікованих, що спостерігаємо нині, дає підстави послаблювати карантин.

“Щодо дошкільних навчальних закладів, то ми розуміємо ситуацію, коли йде послаблення карантину, запрацює малий і середній бізнес, батьки вийдуть на роботу і захочуть відправити дітей у дошкільні установи, тому ми готуємося. Закупляємо спецзасоби, безконтактні термометри, рукавиці, маски. В період карантину, як правило, тривають капітальні ремонти освітніх закладів, тому хочу наголосити, що на літній період дошкільні установи не будуть закриті, але все буде залежати і від епідеміологічної ситуації. Але при можливості і потребі ми будемо готові відкрити дошкільні навчальні заклади в червні. Щодо загальноосвітніх шкіл, то наразі триває дистанційне навчання. Сподіваємося, що буде все добре, і учні підуть до шкіл першого вересня”.

Отже, школи Тернополя завершать навчальний рік у дистанційному режимі. Цьогоріч, ймовірно, не відбудуться останні дзвоники, а також випускні вечори. МОН рекомендує відмовитися від масових заходів через нестабільну епідемічну ситуацію.

Софія Романська

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