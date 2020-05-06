Упродовж тижня у Тернополі простежується тенденція щодо зниження захворюваності на COVID-19. А минулої доби був виявлений лише один новий випадок коронавірусу. Ймовірно, пік епідемії в місті вже минув. Відтак на часі поступове послаблення карантинних обмежень.

Наразі епідеміологи опрацьовують варіанти виходу із карантину. Скасування обмежень повинно відбуватися поетапно, – зазначив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Насамперед відновлять роботу заклади, що надають послуги населенню.

“Ми в першу чергу маємо орієнтуватися на рішення Кабінету міністрів, але наше бачення залишається таким, про яке заявили учора, що ми готові до співпраці, готові до компромісних варіантів виходу з карантину. На нашу думку, першими можуть запрацювати об’єкти та суб’єкти, що орієнтовані суто на надання послуг для людей, щоб уникнути неконтрольованого напливу людей з районів. Ситуація у Тернополі є відносно контрольованою, тому не хотілося б зараз притоку людей з районів, оскільки це може спровокувати ріст захворюваності в обласному центрі. Відтак має бути відтягнуто, що стосується відновлення приміського транспортного сполучення. Деякі заклади можуть відновлювати роботу за умови дотримання багатьох правил, які стосуються кількості відвідувачів, дистанції, санітарно-гігієнічних норм. Хочемо, щоб у бізнесу також було розуміння складності епідситуації, у якій ми знаходимося”.

Додамо, позитивна динаміка щодо захворюваності на коронавірус простежується і по області. Від початку травня кількість виявлених випадків зменшується. Минулої доби було підтверджено 12 фактів зараження COVID-19, з них 5 — у Кременецькому районі, 6 — у Шумському, 1 — в місті Тернополі.

Софія Романська

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