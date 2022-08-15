На Тернопільщині задощило. За прогнозами синоптиків, волога повітряна маса з періодичними грозовими дощами переважатиме у краї й надалі. Втім, температурні показники дещо підвищаться.

Спеки в регіоні поки не обіцяють. Температура повітря буде комфортною, коливатиметься на рівні +25 +30 градусів.

“У вівторок переважатиме волога повітряна маса з періодичними грозовими дощами. Розподіл температури повітря залишається без змін. У західних областях повітря виявиться не аж таким пекучим, вдень +25 +30 градусів. Періодично дощ, гроза.

Не нарікаємо на дощ, як і на спеку, бо ці атмосферні благодаті ми по-справжньому оцінимо десь аж в листопаді. При грозах можливі локально зливи, град та шквалисте посилення вітру”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, опадів на Тернопільщині поменшає наприкінці тижня. Температурні показники дещо підвищаться.