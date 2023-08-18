Майже сто тисяч гривень віддали шахраям двоє тернополян, повіривши у допомогу

Повідомлення про шахрайство надійшло до співробітників Тернопільського відділення поліції від жителя Великоберезовицької громади.

Невідома особа заволоділа його коштами, які були незаконно списані з його банківської картки, після введення ним особистих даних на невідомому сайті.

Як з’ясувалося, в одній із соціальних мереж чоловік побачив інформацію про виплати допомоги від міжнародного фонду. У повідомленні пропонували перейти за посиланням, заповнити персональні дані та реквізити банківської картки для отримання грошей. Чоловік виконав всі вказівки. Після того, як ввів дані своєї кратки на фішинговому сайті, з його картки зникло понад 43 тисячі гривень.

Іншою жертвою шахраїв стала 62-річна тернополянка. Зі слів потерпілої, на її мобільний зателефонував невідомий чоловік, назвався співробітником банку, клієнткою якого вона є, і повідомив про необхідність проведення переідентифікації картки з метою захисту коштів. Жінка виконала всі вимоги незнайомця і, як наслідок, втратила понад 50 тисяч гривень.

За даними фактами розпочато кримінальне провадження за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи для розкриття злочинів.