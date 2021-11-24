15 листопада бізнес-омбудсмен Марчін Свенчицький повідомив, що від початку року неухильно зростає кількість скарг від підприємців. Їх кількість у липні-вересні 2021 року збільшилася на 20% порівняно з показником за другий квартал-2021.

У партії «УДАР Віталія Кличка» вважають, що влада має позитивними стимулами для підприємців покращувати бізнесклімат в країні, а не розпіареними пустими проектами на кшталт «інвестнянь».

– Уряд на словах невпинно покращує умови для ведення бізнесу в Україні. Звітує про реалізовані успішні заходи, що сприятимуть стимулювання розвитку бізнесклімату в країні та сприяють залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій. Ініціатива влади по запуску «інвестнянь» стала чи не найбільше розпареним проєктом у державі для підтримки бізнесу. Натомість нещодавно був оприлюднений проміжний звіт бізнес-омбудсмен Марчіна Свенчицького. Згідно з його даними, кількість скарг від підприємців на порушення державних

органів у липні-вересні 2021 року збільшилася на 20% порівняно з показником

за другий квартал-2021. Це стало рекордом за весь час існування бізнес-обудсмена у країні, – повідомляють в «УДАРі Віталія Кличка».

За словами обудсмена, якщо ця тенденція збережеться, то за підсумками 2021

року отримаємо рекордні за всю історію понад 2 тис. скарг.

– Українській владі задля поліпшення бізнесклімату в країні не потрібно «вигадувати велосипед» та називати цю діяльність «інвестнянями». Для початку потрібно відмовитися від згубних для бізнесу ініціатив, що посилюють фіскалізацію та зарегульованість бізнесу. Яскравим прикладом цього став скандальний законопроєкт 5600, що атакує український бізнес та середній клас українців, – кажуть в «УДАРі Віталія Кличка».

«Ударівці» наполягають на тому, що покращення бізнесклімату в країні, а відтак – зростання економіки можна і потрібно досягати іншими заходами, без посилення фіскального тиску, без збільшення бази оподаткування – винятково заходами стимулювання. Серед них «УДАР» називає такі:

встановлення рівних податкових правил для всіх, без пільг для великого

бізнесу. Адміністрування податків та підприємницької діяльності загалом

має бути прозорим та зрозумілим;

вдосконалення антимонопольного законодавства та налагодження

ефективної роботи АМКУ, без врахування «особливих інтересів великого

бізнесу»;

завершення судової реформи і встановленням однакових справедливих

правил для всіх; дотримання своїх зобов’язань перед інвесторами.