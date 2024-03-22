Український венчурний фонд Roosh Ventures інвестував у стартап Arkis, заснований двома українськими бізнесменами. Про це на свої сторінці у Facebook повідомив Сергій Токарєв, IT-підприємець та співзасновник інвестиційної групи Roosh, до якої входить Roosh Ventures.

“Минулий рік був багатий на плідні знайомства. Одне з них — з фаундерами революційного стартапу Arkis Сергієм Тищенком та Олександром Проскуріним. Компанія працює на ринку децентралізованих фінансів та дозволяє клієнтам залучати кошти на проведення короткострокових on-chain криптовалютних операцій. За допомогою Arkis користувачі можуть взяти кредит, провести операцію та повернути запозичені кошти без жодних переходів на інші платформи”, — поділився Токарєв.

Загалом у Pre Seed-раунді Arkis залучив $2.25 мільйони фінансування. Інвесторами стартапу стали американський венчурний фонд gumi Cryptos Capital, британський G1 Ventures та французький Psalion VC.

У 2022 році Arkis заснували Сергій Тищенко та Олександр Проскурін — українці, які отримали освіту в галузі академічної математики та мають досвід роботи у фінансовій сфері. Після того, як сервіс обміну криптовалют FTX та хедж-фонд Three Arrows Capital збанкрутіли, а галузь кредитування загалом зазнала удару, підприємці вирішили розробити новий математичний підхід та створити прозору інфраструктуру кредитного плеча — інструменту, що дозволяє торгувати позиковим капіталом.

Так, користувачі Arkis можуть проводити кредитні операції і під час цього не переходити на інші платформи.

Як зазначив у своєму дописі Сергій Токарєв, він дізнався про стартап у 2023 році. Бізнесмена настільки зацікавала ідея, що за кілька тижнів він долучився до проєкту як Angel Investor.

За цей час команда Arkis завершила розробку MVP — продукту з мінімальним функціоналом, достатнім для представлення користувачам; залучила фінансування та готова до співпраці з першими клієнтами. Стартап також анонсував інтеграцію з агрегатором децентралізованих бірж 1inch та стратегічне партнерство з компанією Edge Capital.

Як зазначає один з фаундерів Arkis, Олександр Проскурін, мета стартапу — прискорити розвиток ринку децентралізованих стартапів: “Розвиток сфери DeFi схожий на шлях традиційних фінансів: неструктурована спочатку, поступово вона перетворилася на складну систему, що складається з першокласних брокерів, бірж та хедж-фондів”.

Команда стартапу співпрацює з De-Fi хедж-фондами для того, щоб створити індивідуальне захищене середовище кредитного плеча. Користувачі технології підписують смарт-контракт, де зазначається, на що будуть спрямовані запозичені кошти та коли вони будуть повернуті. Усім процесом керує інвестиційний менеджер — таким чином знижується ризик контрагента та зменшується комісія для клієнтів. Roosh Ventures — це український венчурний фонд, заснований Денисом Дмитренком та Сергієм Токарєвим у 2021 році. Фонд інвестує у стартапи на стадіях від Pre-seed до Series А у різних індустріях, фокусуючись переважно на сфері корпоративних SaaS-рішень, fintech, геймінгу та продуктів на основі AI. За три роки свого існування фонд вже проінвестував в такі відомі стартапи як Deel, The Guarantors, Oura, Pipe, Alma, Playco, Dapper Labs, Alter та понад 35 інших компаній. Roosh Ventures має офіси в Києві, Парижі та Лондоні.