Спроби контролювати AI-галузь призведуть лише до уповільнення її розвитку. Це підкреслює у своїй колонці для dev.ua Сергій Токарєв, IT-бізнесмен та інвестор, співзасновник та партнер технологічної компанії Roosh.

Як зазначає підприємець, світ не встигає підлаштовуватися під стрімкі зміни, пов’язані з ШІ-розробками. Політики та експерти технологічної індустрії виголошують чимало побоювань, пов’язаних з правом власності, створенням фейків та юридичною відповідальністю за рішення Artificial Intelligence. Внаслідок цього з’являються спроби контролювати сферу. Наприклад, президент США Джо Байден вже видав наказ, що вимагає від компаній, які займаються розробками, інформувати владу про тренування AI-моделей. У той же час Велика Британія оголосила про створення AI Safety Institute — організації, що буде займатися питаннями безпеки штучного інтелекту в інтересах суспільства.

Першою проблемою на цьому шляху є те, що в дискусіях щодо галузі штучного інтелекту беруть участь політики та AI-гіганти. Тобто великі компанії диктують вигідні їм умови та укріплюються на ринку. Це погіршує умови для невеликих стартапів — і гальмує розвиток технологій загалом.

По-друге, сьогоднішні AI-обговорення спрямовані на далеку та малоймовірну перспективу.

“Чи може AI повстати проти людства? Чи настане кінець цивілізації через штучний інтелект? Якщо це і трапиться (в чому я сумніваюсь), то дуже не скоро. Але зараз паніка довкола примарного майбутнього відволікає від реальних загроз, які вже стоять перед нами — наприклад, використання діпфейків напередодні президентських виборів у США”, — пише Токарєв.

На думку підприємця, у сфері Artificial Intelligence найкраще застосовувати прецедентне право: розглядати конкретні кейси, що з’являються, та на їхній основі виносити загальні рішення.

Сергій Токарєв пропонує розглядати AI як доповнений інтелект, а не штучний. Адже технології не зможуть замінити людину — утім можуть її підсилити. Сьогодні є можливість “передати” штучному інтелекту монотонні завдання і зосередитись креативних задачах. У своєму інтерв’ю для РБК, інвестор наголосив: кількість інформації, з якою ми щодня стикаємось в приватному та професійному житті, постійно зростає. І ШІ-технології можуть допомогти обробити та систематизувати ці дані.

Сьогодні можна спостерігати за успішним розвитком українських AI-проєктів. Наприклад, освітня платформа Preply створила AI-асистента, який допомагає репетиторам розробляти вправи та пояснення для студентів, а сервіс DeepGreen Ukraine виявляє незаконні вирубки лісів за допомогою супутникових фото. Разом з цим в Україні розвивається AI HOUSE — ШІ-спільнота, ціллю якої є розвиток сфери штучного інтелекту в Україні та створення нових продуктових стартапів.

Сергій Токарєв переконаний: у той час, коли все більше країн намагаються обмежити розвиток AI на своїй території, Україна може стати платформою для тестування ШІ-технологій міжнародних компаній. Це покаже світові, як розвиватиметься індустрія, якщо не намагатися її обмежити.

Разом з цим Україна отримає від діяльності великих компаній інвестиції, а також нові технології. Як зазначає інвестор, війна з росією — це війна технологій. Аби виграти у ній, потрібно залучати нові розробки та розвивати український miltech. Співпрацюючи з топовими AI-компаніями, Україна зможе прискорити повоєнну відбудову та модернізацію країни — і зайняти гідне місце на AI-арені.