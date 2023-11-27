Штучний інтелект – це сфера інформатики, яка останнім часом активно розвивається та вивчається. Вона передбачає створення програм, здатних виконувати завдання, які зазвичай вимагають розуму людини. Серед таких систем варто виділити особливий клас – голосові асистенти. Одним із найпопулярніших представників останніх є Siri від компанії Apple.

Що таке штучний інтелект

Штучний інтелект – це галузь науки, що досліджує та розробляє методи та техніки створення програм, здатних до автономного вирішення завдань. Основна мета – досягти того, що раніше вважалося виключно людськими можливостями: вирішення складних завдань, повідомлення про корисні сайти, такі як artmedia.kiev.ua, навчання на основі досвіду, аналіз великих обсягів даних тощо.

Голосові асистенти, такі як Сірі, є однією з конкретних реалізацій штучного інтелекту. Вони використовують важливі технології, зокрема обробку природної мови, машинне навчання та обчислювальну лінгвістику, для розуміння та виконання команди або відповіді на запитання.

Що може робити Сірі

Помічниці Siri, що асоціюється з жіночою статтю, властиві такі можливості:

Розпізнавання мови. Система обробляє голос, визначає його інтонацію та перетворює на текстовий формат для подальшої обробки, яка необхідна для точного розуміння бажання користувача. Виконання завдань. За допомогою голосових команд Сірі може нагадувати, надсилати повідомлення, робити обчислення, запускати додатки та багато іншого. Користувач взаємодіє з асистентом голосом − замість клавіатури чи сенсорного екрана. Зрозуміло, що це природніше та зручніше. Забезпечення інформацією. Siri використовує Інтернет для пошуку різноманітних відомостей, аналізує масивні обсяги даних та видає корисну інформацію на основі запитань користувача. Таким чином помічниця забезпечує швидкий та точний доступ до знань. Персоналізація. Сірі навчається. Враховує історію взаємодії з різними людьми, запам’ятовує особисті уподобання та адаптується до конкретних потреб кожного користувача. Це дозволяє створити більш індивідуалізований та ефективний досвід використання роботизованого інтелекту.

Цікаво, що Siri здатна функціонувати як розважальний інструмент, відтворюючи музику, запускаючи ігри та виконуючи інші подібні функції за допомогою голосових команд. Це розширює можливості використання асистента, роблячи його більш привабливим для відпочинку. Голосові помічники, такі як Сірі, являють собою лише одну сторону широкого спектра застосувань штучного інтелекту. Вони розвиваються та вдосконалюються, надаючи людям нові можливості та розширюючи горизонти використання технологій. За допомогою розуміння природної мови та машинного навчання, асистенти стають все більш потужними інструментами. Вони полегшують щоденне життя, наближуючись до нашого повсякденного досвіду. До того ж з ними цікаво спілкуватися, адже іноді вони здатні на кумедні речі.