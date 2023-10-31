Інвестиції в фінансові піраміди, біткоїни, торгівля на біржі – це ще один вид шахрайств, у який часто потрапляють мешканці Тернопільщини.

В схожу шахрайську аферу потрапив житель Тернопільського району. Чоловік збагатив гаманець аферистів на понад сто тисяч гривень.

Потерпілий в соцмережі знайшов оголошення про можливість підробітку шляхом інвестування власних коштів та повернення їх з відсотками та спокусився на пропозицію.

Чоловік перейшов за посиланням аби взяти участь в програмі крипто-інвестування у приватній торговій платформі. Консультант повідомив, що для того аби новачку почати торгівлю та отримати прибуток, потрібно систематично вкласти певні суми.

Потерпілий перерахував на невідомі рахунки декілька платежів у розмірі понад 100 000 гривень. Опісля, аферисти заблокували його в мережі.

За фактом шахрайства розпочато кримінальне провадження.