З січня цього року український хавбек Михайло Мудрик виступає за лондонський “Челсі”, куди перейшов за 70 млн євро. За цей час він старанно відпрацьовував на полі, намагався виконувати тренерські установки, але з тим, задля чого “сині” придбали його за немалі гроші, якось не складалося – вразити ворота суперників українцю ніяк не вдавалося. Вічно це тривати не могло: у товариському матчі лондонського клубу проти “Брайтона” (4:3) в Філадельфії Мудрик нарешті забив свій перший гол за “Челсі”. На 65-й хвилині Михайло зіграв у стінку з партнером та завдав точного удару з лінії карного майданчика, зробивши рахунок 2:1.

Український хавбек Євген Коноплянка після не дуже вдалих виступів за “Севілью” та “Шальке” змушений нині освоювати футбольні поля країн колишнього соцтабору. Після півтора року в польській “Краковії” він опинився в Румунії, де підписав дворічний контракт з клубом ЧФР (Клуж). Як повідомляється, українець у Румунії зароблятиме близько 20 тисяч євро на місяць. Румунський клуб, до речі, не єдиний, який виявив інтерес до Євгена: ним цікавилася також команда з екзотичної Малайзії, й справа ніби просувалася до укладання контракту, але, вочевидь, румунська мамалига більше відповідає кулінарним уподобанням українця, ніж малазійські страви з морських водоростей…

Колишній гравець і тренер “Динамо” Леонід Буряк висловив думку про війну з Росією: “Нині людина, яка керує тією державою, набралася нахабства підняти руку на Україну, хоча увесь час до війни він казав, що ми брати, однієї крові. І ці “брати” покалічили долі сотень, тисяч наших земляків, у тому числі дітей. Відтепер для мене особисто цієї країни не існує. Не знаю, що має відбутися, щоб знівелювати ненависть до них. Так само, як і ненависть до людей, які продовжують ходити на концерти, розважатися, і нічого не роблять для припинення війни. Розумію, що важко піти на мітинг, після чого опинитися за ґратами або взагалі життя втратити. Але вони радіють, підтримують ті звірства, які чинить їхня армія. Я ж продовжую молити Бога, щоб все закінчилося, щоб вони пішли з нашої країни та віддали наші території”.

Масовий перехід наших раніше російськомовних громадян на спілкування українською – чи не головне досягнення Путіна в сфері “денацифікації” України. Нападник “Динамо” Владислав Ванат розповів, якою мовою розмовляють гравці столичного клубу. “Є люди, яким важкувато переходити на українську, бо вони з самого дитинства говорять російською. Але всі хлопці стараються, немає такого, що хтось не хоче, чи щось таке. Всі намагаються говорити українською. В когось виходить краще, в когось – гірше. Ми в побуті теж намагаємося українською розмовляти, хоча є ще дехто, хто говорить російською. Але і вони перелаштовуються”, – сказав Ванат.

Коли футбол використовується товстосумами як іграшка, то ситуації можуть виникати різні. Відповідно, оцінки – теж. Колишній головний тренер “Металіста” та “Дніпра” Мирон Маркевич порівняв роботу з двома олігархами, які були власниками цих клубів: Олександром Ярославським та Ігорем Коломойським. “Це різні люди. З Ярославським, якщо було сказано слово, то воно було твердим. А там з Коломойським зовсім інакше: спершу пообіцяє , а потім каже, що борги віддають слабаки. Це його коронна фраза. Не хочу це згадувати”, – сказав Маркевич. Згадаємо замість Мирона Богдановича: твердість слова Ярославського, з урахуванням того, що “Металіст” безславно вилетів з УПЛ, теж викликає запитання…