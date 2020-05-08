Минулої доби в області коронавірус виявили у вісьмох людей. Це найменша кількість інфікованих упродовж двох тижнів, – повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Відтак Тернопільщина наразі перебуває на стадії плато, що означає зниження рівня захворюваності.

Нині в області побороли коронавірус понад 250 людей. Минулої доби одужало 43 жителі краю. Відтак тенденції щодо захворюваності виглядають більш оптимістичними.

«За період спостереження зареєстровано 1748 підозр, минулої доби – 39. За результатами дослідження методом ПЛР всього зареєстровано 959 лабораторно підтверджених випадків. Минулої доби ми провели 432 дослідження, відтак додалося вісім підтверджених випадків. Результативність за період спостереження складає 14,7%. Маємо 17 летальних випадків. За період спостереження одужало 254 особи, в тому числі за добу, що минула – 43. Умовою діагнозу про видужання є двічі негативний результат лабораторного дослідження на COVID» – повідомив на засіданні міського оперативного штабу Володимир Паничев.

Нові випадки зараження COVID-19 минулої доби виявили у Шумському, Збаразькому, Монастириському районах і в обласному центрі. Наразі епідеміологи визначають контактних осіб інфікованих.

Софія Романська

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