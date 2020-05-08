Три нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію підтвердили у Тернополі.

Про це повідомляє Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом.

За інформацією штабу, COVID-19 виявили і підтвердили лабораторно за допомогою ПЛР-систем у дитини та мами, які перебували в інфекційному відділенні Тернопільської міської дитячої лікарні з підозрою.

Коронавірус також підтвердили у жителя Тернополя, який контактував з хворим на COVID-19.

Загалом під початку епідемії коронавірусу підтвердили 86 випадків COVID-19 серед тернополян. 19 жителів Тернополя одужали.

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