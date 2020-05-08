254 людини одужали від коронавірусної інфекції на Тернопільщині від початку епідемії.
Такими є дані обласного лабораторного центру.
Статистика по районах області наступна:
Монастириський район – 103
Шумський район – 25
Тернопіль – 19
Кременецький район – 19
Бучацький район – 17
Заліщицький район –16
Козівський район – 15
Чортківський район – 14
Борщівський район – 7
Тернопільський район – 5
Підгаєцький район – 4
Збаразький район -3
Гусятинський район – 2
Теребовлянський район – 2
Бережанський район – 2
Зборівський район -1.
За останню добу в області виявили вісьмох нових хворих. Таким чином, загалом у краї зафіксовано 959 випадків COVID-19.
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