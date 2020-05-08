254 людини одужали від коронавірусної інфекції на Тернопільщині від початку епідемії.

Такими є дані обласного лабораторного центру.

Статистика по районах області наступна:

Монастириський район – 103

Шумський район – 25

Тернопіль – 19

Кременецький район – 19

Бучацький район – 17

Заліщицький район –16

Козівський район – 15

Чортківський район – 14

Борщівський район – 7

Тернопільський район – 5

Підгаєцький район – 4

Збаразький район -3

Гусятинський район – 2

Теребовлянський район – 2

Бережанський район – 2

Зборівський район -1.

За останню добу в області виявили вісьмох нових хворих. Таким чином, загалом у краї зафіксовано 959 випадків COVID-19.

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