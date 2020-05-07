Двоє людей померло від коронавірусу минулої доби на Тернопільщині.

Як повідомили в обласному лабораторному центрі, летальні випадки зафіксовані у Шумському і Бучацькому районах, померлим було 62 та 89 років.

Загалом на Тернопільщині коронавірус забрав життя сімнадцяти людей. Втім, подолали хворобу понад двісті осіб. Число одужаних щодня збільшується, – каже начальник управління охорони здоров’я області Володимир Богайчук. Найбільше заражених залишається у північних районах області.

«Найбільше хворих нині перебуває у Почаївській районній лікарні. Найбільше інфікованих у Кременецькому районі, на другому місці — Монастириський район, на третьому — Шумський район. Щодо засобів індивідуального захисту, то сьогодні ми достатньо забезпечені. Продовжуємо отримувати допомогу з Києва — костюми, бахіли, маски, комбінезони, окуляри. Щодо важких хворих, то сьогодні немає пацієнтів на штучній вентиляції легень. Більше вісімдесяти відсотків заражених переносять хворобу безсимптомно. Прошу усіх: залишайтеся вдома, дотримуйтеся карантину. Адже це дає можливість врятувати життя собі, своїм близьким, родичам і, звичайно, найбільше це медичним працівникам, адже вони стоять на передовій і допомагають всім нам».

В області інфікувалося коронавірусом майже 250 медичних працівників. Пов’язують таку тенденцію необізнаністю щодо користування засобами індивідуального захисту та поведінки з інфікованими COVID-19.

Софія Романська

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