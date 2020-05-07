На Тернопільщині за добу зареєстровано 16 нових випадків захворювання на COVID-19.
Згідно з даними обласного лабораторного центру, станом на 9-ту годину 7 травня в області всього 951 випадок COVID-19. 17 з них – летальні. 211 людей одужали.
283 – жителі Кременецького району
183 – жителі Монастириського району
116 – жителі Шумського району
83 – жителі міста Тернополя
62 – жителі Бучацького району
53 – жителі Чортківського району
43 – жителі Заліщицького району
25 – жителі Козівського району
19 – жителі Лановецького району
18 – жителі Збаразького району
14 – жителі Тернопільського району
13 – жителі Борщівського району
13 – жителі Гусятинського району
11 – жителі Теребовлянського району
5 – жителі Підгаєцького району
4– жителі Підволочиського району
3 – жителі Бережанського району
3 – жителі Зборівського району.
Загалом в Україні 13691 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 340 летальних, 2396 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 507 нових випадків.
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