На Тернопільщині за добу зареєстровано 16 нових випадків захворювання на COVID-19.

Згідно з даними обласного лабораторного центру, станом на 9-ту годину 7 травня в області всього 951 випадок COVID-19. 17 з них – летальні. 211 людей одужали.

283 – жителі Кременецького району

183 – жителі Монастириського району

116 – жителі Шумського району

83 – жителі міста Тернополя

62 – жителі Бучацького району

53 – жителі Чортківського району

43 – жителі Заліщицького району

25 – жителі Козівського району

19 – жителі Лановецького району

18 – жителі Збаразького району

14 – жителі Тернопільського району

13 – жителі Борщівського району

13 – жителі Гусятинського району

11 – жителі Теребовлянського району

5 – жителі Підгаєцького району

4– жителі Підволочиського району

3 – жителі Бережанського району

3 – жителі Зборівського району.

Загалом в Україні 13691 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 340 летальних, 2396 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 507 нових випадків.

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