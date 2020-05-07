У селі Бариш Бучацького району на COVID-19 захворіли 16 із 19 підопічних та працівників будинку для літніх людей.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Офіс Омбудсмена України, передає Укрінформ.

«Департаментом реалізації національного превентивного механізму Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини здійснено моніторинг засобами електронного зв’язку відділення стаціонарного догляду літніх людей в селі Бариш. В одному з відділень стаціонарного догляду підтверджено інфекційне захворювання COVID-19 у 16 з 19 підопічних та працівників», – йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що для відділення стаціонарного догляду Бучацька районна рада виділила додаткові кошти.

Придбано дезінфікуючі засоби, маски та захисні костюми, здійснено дезінфекцію приміщень. Допомогу з забезпеченням засобів захисту надають працівники Червоного хреста й благодійники.

Одну з підопічних госпіталізовано до закладу охорони здоров’я, ще одна з підопічних відмовилася від госпіталізації.

Стан хворих є стабільним. Усі вони отримують медичну допомогу згідно з протоколом у відділенні стаціонарного догляду.

Медичний супровід підопічних здійснюють лікарі первинної медичної допомоги.

Нагадаємо, рішенням обласного штабу протидії поширенню коронавірусної інфекції в Тернопільській області для геріатричних установ додатково виділено 500 тис. грн.

За останніми даними, на Тернопільщині зафіксовано 923 хворих на коронавірус, 15 – летальних випадків.

Станом на ранок 6 травня в Україні зафіксовано 13184 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу зафіксовано 487 нових випадків та 11 смертей. Загалом з початку пандемії одужало 2097 осіб, 327 людей померли.