Коронавірус підтвердився у працівника супермаркету «Рукавичка» у Кременці. Відтак діяльність торгового закладу зупинили.

Наразі там проводять дезінфекцію, а також ПЛР дослідження усім іншим працівникам магазину. Контактних людей відправили на самоізоляцію.

Кременецький район лідирує в області за кількістю інфікованих COVID-19. Наразі там підтверджено 283 випадки захворювання, – повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Минулої доби додалося ще восьмеро осіб, інфікованих коронавірусом.

«Учора підтвердився COVID-19 у медичного працівника з Кременецького району. А загалом минулої доби виявлено вісім випадків. Ще два випадки маємо у Шумському районі, серед них – один медик. Загалом маємо тенденцію щодо зменшення кількості виявлених випадів, а також і щодо підозр. Ми вийшли на плато, і важливо не допустити нових сплесків. Тому вихід з карантину має бути поступовим, також важливо продовжувати дотримуватися усіх необхідних санітарно-епідеміологічних норм».

Через високий рівень захворюваності у Кременецькому районі, місцева філія центру зайнятості не прийматиме відвідувачів. Обмежили діяльність і ряд інших державних установ.

Софія Романська

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