Дві смерті та четверо травмованих – наслідки дорожньо-транспортних пригод, які трапилися на дорогах Тернополя та області 20 грудня.

Повідомлення про травмованого чоловіка надійшло на лінію “102” від чергового Теребовлянської лікарні. Травми пацієнт отримав у результаті аварії. Дорожньо-транспортна пригода трапилася об 11:30 в с. Дарахів Микулинецької громади. При виїзді слідчо-оперативної групи з’ясувалося, що водій “Fiat Scudo” на повороті виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із “Fiat Ducato”. у результаті удару до реанімації потрапив 54-річний пасажир “Fiat Scudo”.

У селі Ігровиця о 12:30 кермувальник Ford Mondeo збив перехожого. Чоловік 1942 року народження знаходився на проїжджій частині дороги. Потерпілого з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості доправили до лікарні. Проте врятувати життя йому не вдалося.

Того ж дня у Тернополі на Майдані Волі під колеса автомобіля “Volkswagen Transporter” потрапив місцевий житель. Чоловік переходив дорогу у невстановленому місці. Йому лікарі надавали медичну допомогу.

На пішохідному переході у Кременці водій Mercedes-Benz Sprinter 316 збив жінку 1942 року народження. Її з тілесними ушкодженнями доправили до хірургічного відділення лікарні.

На вулиці Об’їзна не розминулися два автомобілі. За попередньою інформацією, водій Renault Trafic виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автомобілем Mercedes-Benz. У результаті ДТП кермувальник “Renault” отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували.

Переходив дорогу у невстановленому місці житель Кременця 1964 року народження. Як наслідок – потрапив під колеса “BMW X1”. Аварія трапилася близько 19:00. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події.

Усі факти слідчі внесли в ЄРДР відповідно до статті 286 ККУ. У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.