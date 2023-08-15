Двадцять гектарів пшениці і вісім свиней ледь не згоріли на Тернопільщині

Минулої доби рятувальники Тернопільщини 5 разів виїжджали на гасіння пожеж.

14 серпня о 11:37 у с. Бенева Золотниківської ТГ Тернопільського району на приватній земельній ділянці виникла пожежа стерні на площі орієнтовно 0,1 га. Ймовірна причина виникнення пожежі – обрив повітряних ліній електропередач. Пожежу ліквідовано черговими караулами 18-ї державної пожежно-рятувальної частини та місцевої пожежної команди с. Золотники;

о 18:12 у с. Вікторівка Козівської ТГ Тернопільського району на земельній ділянці виникла пожежа пшениці на корені на площі орієнтовно 0,5 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 18-ї державної пожежно-рятувальної частини. Під час гасіння врятовано посіви пшениці на площі орієнтовно 20 га;

о 18:19 у с. Полупанівка Скалатської ТГ Тернопільського району виникла пожежа господарської будівлі, внаслідок якої знищено покриття будівлі на площі 4 м кв. та речі домашнього вжитку на площі 6 м кв., пошкоджено покриття та перекриття будівлі на площі 3 м кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом 24-го державного пожежно-рятувального поста 20-ї державної пожежно-рятувальної частини. Під час гасіння врятовано 2 будівлі;

о 18:35 у с. Магдаліївка Скалатської ТГ Тернопільського району виникла пожежа господарської будівлі. Внаслідок пожежі знищено покриття будівлі на площі 120 м кв., 3 тонни соломи в тюках, а також дерев’яний піднавіс на площі 40 м кв.; пошкоджено покриття будівлі на площі 130 м кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом 24-го державного пожежно-рятувального поста 20-ї державної пожежно-рятувальної частини. Під час гасіння врятовано 2 будівлі, а також 8 свиней.

15 серпня о 02:03 у м. Тернопіль на вул. Бродівська, 53 виникла пожежа сміття на відкритій території на площі 5 м кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом 1-ї державної пожежно-рятувальної частини.

Причини виникнення пожеж та матеріальні збитки встановлюються.