Минулих вихідних вогнеборцями ДСНС ліквідовано сім пожеж. Під час гасіння врятовано чотири будівлі та два автомобілі.

Так, 8 липня в обідню пору на вул. Лучаківського у Тернополі виникла пожежа легкового автомобіля «Nissan E-NV200». Вогнем пошкоджено акумуляторну батарею. До гасіння пожежі залучалися черговий караул 2-ї та 2-ге відділення 1-ї державних пожежно-рятувальних частин та працівники оперативно-координаційного центру Головного управління. Під час гасіння пожежі врятовано автомобіль.

Пізніше, о 16-й годині на вулиці Тарнавського, 5 виникла пожежа автомобіля «Audi A4». Вогнем пошкоджено бампер, передню фару, електропроводку, колесо та крило автомобіля. Пожежу ліквідовано черговим караулом 3-ї державної пожежно-рятувальної частини. Під час гасіння врятовано автомобіль.