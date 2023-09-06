Повідомлення про шахрайство надійшло до співробітників Чортківського райвідділу поліції від жительки Копичинців. Невідома особа заволоділа її коштами, які були незаконно списані з банківської картки, після введення нею особистих даних на одному із сайтів.

Як з’ясувалося, в соціальній мережі жінка побачила повідомлення про надання допомоги від міжнародного фонду. Для оформлення виплат пропонували перейти за посиланням, заповнити персональні дані та реквізити банківської картки для отримання грошей. Після того, як жінка ввела дані своєї картки на фішинговому сайті, з її рахунку списали 17 тисяч гривень.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи для розкриття злочину.

Працівники поліції застерігають: не відкривайте жодні невідомі посилання в соціальних мережах та месенджерах. Не вірте оголошенням та повідомленням, які обіцяють якісь виплати. Інформацію про програми підтримки, виплати допомоги та компенсації від держави, міжнародних фондів дізнавайтеся з офіційних сайтів держорганів. Не вводьте на сторонніх сайтах свої персональні дані.

Попередьте своїх близьких, рідних про такі шахрайства, наголосіть на правилах безпеки та розкажіть, що не можна повідомляти нікому дані, пов’язані з банківської карткою. Якщо дані платіжної картки помилково введені на шахрайському веб-сайті, слід негайно заблокувати картку.