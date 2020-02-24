Тиждень на Тернопільщині розпочнеться з несприятливої погоди.

Циклон зумовлюватиме негоду по всій території західного регіону. Ймовірні сильні дощі, місцями з мокрим снігом та штормовий вітер.

Наразі в Україні господарює атмосферний фронт циклону Ксантиппа, – розповідає синоптик Наталка Діденко. Проте на черзі уже наступний циклон.

«Над Німеччиною вже формується циклон Юлія, який завтра прийде до нас і зумовить дуже сильний вітер, і дощі, і мокрі сніги. Словом, негоду. Отже, 24-го лютого циклон Юлія принесе до нас опади із штормовим вітром. Протягом дня опади зміщуватимуться разом із циклоном у східному напрямку. Проте штормовий північно-західний вітер досягатиме поривів 15-22 метрів за секунду чи й більше. Сильний вітер залишиться впродовж усього дня».

За попередніми прогнозами синоптиків, стабілізується погода на Тернопільщині ближче до середини тижня. Щодо температурних показників, то наприкінці місяця вони помітно підвищуватимуться.

Софія Романська