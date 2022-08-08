9 років позбавлення волі – вирок суду за розбійний напад на самотню пенсіонерку.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Вироком Шумського районного суду за публічного обвинувачення прокурора Кременецької окружної прокуратури до 9 років позбавлення волі засуджено жителя Шумської ОТГ за розбійний напад, поєднаний із проникненням у житло потерпілої (ч. 3 ст. 187 КК України).

Прокурор довів у суді, що наприкінці грудня 2021 року неодноразово судимий чоловік, відтиснувши раму пластикового вікна, проник у будинок самотньої пенсіонерки у с. Тилявка Кременецького району, і погрожуючи сокирою, відібрав у жінки 2740 грн і втік.

Правоохоронці впродовж доби встановили особу нападника та затримали його.

Відтак за вироком суду зловмисник проведе наступні 9 років за ґратами. Вирок ще не набрав законної сили.