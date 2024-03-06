У Тернополі пограбували чоловіків, які планували їхати за кордон за гуманітарною допомогою. Про напад невідомих потерпілі повідомили працівників поліції не одразу, а лише через 10 днів після злочину. Кажуть, що боялися.

За словами потерпілих, в Телеграм-каналі вони знайшли оголошення про офіційне виготовлення документів для безперешкодного перетину кордону. З ними зв’язалися представники фірми й запевнили, що розв’яжуть усі питання безпосередньо на кордоні. Тому не потрібно робити жодних документів, а мати при собі лише готівку.

За кілька днів до потерпілих зателефонували та повідомили, коли й звідки виїзд, а також нагадали, аби ті мали із собою готівку й закордонні паспорти.

Водій очікував на клієнтів у Тернополі. Проте виїхати з міста чоловіки не встигли. При виїзді з обласного центру їхній транспортний засіб заблокували невідомі. Жителям Чортківщини вдалося вибігти з автівки та втекти. Проте речі, які знаходилися в багажнику, забрали нападники.

Працівники управління карного розшуку спільно зі слідчими, кіберполіцейськими та представниками кримінального аналізу під процесуальним керівництвом обласної прокуратури встановили двох осіб, причетних до злочину, а також їхнє місцеперебування. Нападники – уродженці Дніпра та Чернігівської області. Організатор уже відбував покарання за вбивство, розбої та викрадення автівок, а його спільник за наркозлочини.

Проведеними оперативними заходами вдалося встановити, що фігуранти розробили злочинну схему заволодіння чужим майном шляхом надання фейкових послуг безперешкодного перетину кордону чоловікам. Зловмисники через інтернет-оголошення заманювали «клієнтів», обіцяли їм «офіційно» виїхати з країни та дорогою до кордону грабували їх. Поліцейські встановлюють осіб, які потерпіли від дій грабіжників на території інших областей України.

Під час обшуків, проведених за силової підтримки бійців спецпідрозділу РПОП під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури, у нападників виявили та вилучили крадені речі, а також набої до зброї. Їм повідомили про підозру у закінченому замаху на відкрите викрадення чужого майна (грабіж) з погрозою застосування насильства, та у відкритому викраденні чужого майна, вчиненому повторно, в умовах воєнного стану відповідно до ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 186 КК України, ч. 4 ст. 186 КК України та обрали запобіжний захід – тримання під вартою.