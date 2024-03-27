Повідомлення про грабіж надійшло на лінію “102” 26 березня від очевидця події. Місцевий житель заявив, що невідомий вирвав з рук перехожої мобільний телефон та втік.

На місце злочину виїжджала слідчо-оперативна група. У ході перевірки стало відомо, що правопорушення трапилося у дворі будинку на вулиці Оболоня близько 21:10. До потерпілої раптово підбіг невідомий, вирвав з рук мобільний телефон і втік. Суму збитків потерпіла оцінила майже в 9 тисяч гривень.

Проведеним оперативно-розшуковими заходами працівники кримінальної поліції встановили особу грабіжника та його місцеперебування. Підозрюваний – тернополянин 1988 року народження. Він у скоєному зізнався. Раніше в поле зору поліцейських не потрапляв.

Чоловіка затримали відповідно до статті 208 КПК. Вирішується питання про оголошення йому підозри згідно з частиною 4 статті 186 ККУ та обрання запобіжного заходу.