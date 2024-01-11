Спершу подумалося, що мова йде не про Німеччину, а, приміром, про трохи “бардачну” в тому, що стосується виконавської дисципліни Італію – адже недаремно, мабуть, лише при Муссоліні поїзди там почали приходити вчасно, а Гітлер в своєму колі називав італійців “безпечними ворогами, але небезпечними союзниками”. Або ж ще гірше – про якусь Камбоджу чи Бірму. Однак в даному випадку йдеться таки про Deutschland – з її прусським військовим духом, чіткістю, точністю та іншими чеснотами, які, втім, за свідченням багатьох, поволі відходять у минуле.

За повідомленням тамтешнього видання Bild, у Німеччині вже понад рік фіксують невідомі безпілотники над полігонами та казармами Бундесверу, де, зокрема, навчаються українські військові. Зокрема, дрони регулярно помічають над полігоном Кліц, де німецькі інструктори тренують українців на танках Leopard 1. Іноді в повітряному просторі фіксують одночасно кілька безпілотників. Як заявив депутат бундестагу від Вільної демократичної партії і член оборонного комітету Маркус Фабер, все це “чітко вказує на Росію”.

Бундесвер також підозрює, що за атаками безпілотників стоїть Москва, але довести це не може (?). У німецькому міністерстві оборони заявили, що жоден з безпілотників не був збитий (??). На це відразу відреагували відвідувачі в наших мережах:

“Це якийсь сюр, там що влади, безпеки немає? Польський кордон перекриває х…зна хто, влада теж беззуба. Ау, у вас москалі вже в хаті а ви все в чєловєколюбіє граєтесь”;

“То, напевне, там завжди дрони над військовими об’єктами літають – якщо дозволяють, то чому б ні?”.

Справді, як це розуміти? Ще недавно (в історичному вимірі) найкращі вояки в Європі виявляють дивовижну безпорадність при появі в їхньому повітряному просторі якихось таємничих літаючих об’єктів? Можливо, вважають їх якимись НЛО, що ними повинні займатися уфологи? Оперативність германців у даному питанні здатна лише сильно здивувати – статс-секретар міністерства оборони пояснив, що спочатку необхідно: 1) обговорити з МВС, хто і що може робити у сфері захисту від безпілотників; 2) дослідити, які захисні пристрої є ефективними і як швидко їх можна придбати; 3) дочекатися протягом наступних кількох місяців результатів роботи спеціальної групи, яка має вивчити питання щодо застосування сучасних “глушилок”.

Ось так: у одній з головних опор НАТО у Європі, виявляється, величезні бюрократичні проблеми виникають при появі у їхньому небі лише розвідувальних дронів (від німецьких урядових чиновників не довелося досі чути запитання, за яким правом вони там літають). Втім, це може видатися не настільки дивним, якщо згадати, яку позицію займає нині в питанні допомоги Україні Bundeskanzler Олаф Шольц. Говорить він ніби цілком правильні речі: і про те, що “Німеччина має бути готова до збільшення підтримки України на тлі послаблення підтримки іншими”. І про те, що “необхідно продовжувати підтримувати Україну в її оборонній боротьбі”. І про те, що “росія поклала край загальному розумінню миру і безпеки в Європі”. Словом, “складно звонит”, як висловлювався горбатий вожак банди “Чорна кішка” у “Місці зустрічі…”. А от конче необхідні ЗСУ ракети Taurus, які б дали змогу добряче остудити войовничий запал ординців з півночі, наразі не хоче давати Україні. З урахування однієї цієї надмірної обережності (чи остраху) трохи тьмянішають всі попередні красиві заяви канцлера (хоча заперечувати значення допомоги Німеччини нашій країні не можна – он і цілу партію касок нещодавно знову надіслали).

Втім, заради справедливості варто відзначити, що отой бан на “Тауруси” в Німеччині схвалюють не всі. Зокрема, після масованих ракетних ударів рф по Україні голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн закликала дати Україні ці ракети, наголосивши, що вона їх “гостро потребує”. У схожому стилі висловився і прем’єр-міністр Баварії, голова Християнсько-соціального союзу (ХСС) Маркус Зьодер, який заявив, що Німеччина повинна поставити нам далекобійні крилаті ракети, які “допомогли б Україні “відбиватися від постійних атак російських безпілотників і ракет”. За його словами, Німеччина та ЄС зіткнулися б зі “справжньою проблемою безпеки, якби росія виграла війну, а США продовжували б ухилятися від участі в міжнародних кризах у майбутньому”.

Чи можуть ці слова викликати в українців заперечення? Аж ніяк. Але, мабуть, те, що є очевидним зі столиці Баварії Мюнхена, не так добре видно з ближчої до нас столиці Німеччини Берліна…