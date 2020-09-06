Випадки зараження коронавірусом почастішали серед вчителів. Про це повідомляють в обласному лабораторному центрі. Навчальні заклади, працівники яких захворіли, йдуть на карантин.

На початку навчального року випадки зараження COVID-19 зареєстрували у шести школах на Тернопільщині. Зокрема, інфікувалися коронавірусом вчителі у Монастириському та Чортківському районах. У Коропецькій ЗОШ COVID-19 діагностували у третини педагогів.

Нині кількість ЗОШ, де є інфіковані вчителі побільшала. Епідеміологи пояснюють це тим, що діти безсимптомно переносять інфекцію і заражають дорослих. Зокрема, поширення коронавірусу виявили у Тернопільській ЗОШ №6, – повідомив директор школи Олександр Остапчук. Відтак цей заклад з понеділка закривають на вимушені канікули.

“У зв’язку із збільшенням захворюваності серед педагогів, ми змушені призупинити навчання. З понеділка, 7 вересня, оголошуємо канікули на тиждень. Якщо ситуація покращиться, то будемо навчатися у звичайному режимі, а якщо ні – то наступний тиждень проведемо з дистанційним навчання”.

Додамо, з понеділка Тернопіль — у червоній зоні епідемічної небезпеки. За вимогами цієї карантинної зони, навчання у школах мали б зупинити. Втім, на засіданні міського штабу боротьби з коронавірусом вирішили залишити школи відкритими.

Софія Романська

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