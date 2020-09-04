На Тернопільщині у селі Кошелівка на COVID-19 захворіла директорка школи.

Про це повідомляє “Суспільне” з посиланням на голову Заліщицької райдержадміністрації Володимира Шипітка.

Школу наразі закрили. Навчання буде проводитися дистанційно. Також у селі на карантин закрили дитячий садок.

Начальниця обласного управління освіти Ольга Хома розповіла, що також у режимі онлайн навчаються діти з Колиндянської громади Чортківського району та Коропецької громади Монастириського.

В Коропці, Садовому та Діброві Коропецької громади – є вчителі з коронавірусом. У Колиндянах збільшилася кількість хворих на КОВІД, а в селі Давидківці цієї громади є хворі вчителі.