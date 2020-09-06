На Тернопільщині COVID-19 підтвердили у півтисячі дітей. Захворюваність серед осіб до 17 років складає 0,1%.

Про це повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев.

За його словами, ситуація не вимагає посилення обмежень серед школярів і вихованців дитсадків.

“Коли ми аналізуємо захворюваність, то нас має цікавити не тільки динаміка, а й складові, певні характеристики цієї захворюваності. За весь період спостереження, було госпіталізовано близько 12% захворілих. Тобто якщо у нас сьогодні лабораторно підтверджено випадків захворювання COVID-19 7055 осіб, то госпіталізовано було близько восьмиста людей. Цікавою є вікова структура, діти до 117 років у структурі захворюваності складають 0,1%; серед дітей не зареєстровано жодного летального випадку. У віці до 30 років ми зареєстрували один летальний випадок, левова частка госпіталізованих — це люди старшої вікової категорії. На мою думку, як лікаря-епідеміолога, в умовах адаптивного карантину потрібно враховувати ситуацію захворюваності в певних вікових категоріях. Рівень захворюваності серед дітей не є такою, що потребує обмежень саме серед дітей”, – зазначив Володимир Паничев.

Тим часом рівень захворюваності серед дорослого населення зростає. В області лабораторно підтверджено понад сім тисяч заражених COVID-19. Цими днями епідеміологи щодоби виявляли майже по дві сотні нових випадків.

Софія Романська

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