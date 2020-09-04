Навчання у школах Тернополя з понеділка не припинятимуть, незважаючи на віднесення обласного центру до так званої “червоної зони”. Працюватимуть у місті і дитячі садочки.

Відповідне рішення було прийнято щойно на засіданні міського штабу для боротьби з коронавірусом.

Як пояснив міський голова Сергій Надал, дитячі садочки не є закладами освіти, тому їх роботу законодавтсво не забороняє. Також постанова Уряду не забороняє роботу закладів освіти. Тому усі школи міста повинні забезпечити повноцінну роботу.

“Мова йде про заборону відвідування. Ми нікого не змушуємо відвідувати школу. Ті батьки, які вважають, що їхні діти мають вчитися у школі – їхні діти ідуть до школи, – пояснив Сергій Надал. – Я хочу подивитися, як поліція буде штрафувати дітей за те, що вони ходять до школи”.

Курсуватиме містом і громадський транспорт, щоправда, у режимі спеціальних перевезень. Відтак, на кожній маршрутці та тролейбусі буде табличка з написом “Спецтранспорт”. Право проїду у ньому матимуть усі, хто пред’явить документ (довідку) з місця роботи.

Також у місті не припинятимуть діяльність суб’єктів господарювання. Щоправда, вони мають зебезпечити суворе дотримання усіх протиепідемічних вимог.

“Ми рекомендуємо всім працювати, хто має бажання. Але ті, хто буде працювати, беруть на себе відповідальність за відвідувачів”, – зазначив міський голова.

Зазначимо, що сьогоднішнє рішення штабу було прийнято на підставі вже діючого рішення сесії міськради з метою збереження життєдіяльності міста. Дане рішення досі не було ніким оскаржене, а відтак – не скасоване.

На засіданні штабу також було прийнято рішення звернутися до голови ОДА з проханням забезпечити рух приміського транспорту, щоб працівники об’єктів критичної інфраструктури обласного центру могли дістатися на роботу.

https://www.facebook.com/watch/?v=1099459097117733

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