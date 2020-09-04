Не можна ділити Україну на зони і забороняти тернополянам чи жителям інших міст заробляти гроші для своєї сім’ї.
Про це сьогодні заявив міський голова Тернополя Сергій Надал, опублікувавши відповідний допис на своїй сторінці у Фейсбуці.
“Так, потрібно дотримуватися протиепідеміологічних правил. Але місто має жити і працювати! Це моя позиція!”, – написав міський голова.
Відтак, він закликав підприємців об’єднатися і спільно з юристами створити механізми захисту для бізнесу.
Мер Тернополя також повідомив, що сьогодні об 11 годині засідатиме міський штаб з протидії епідемії коронавірусу.
“Ми будемо захищати права тернополян! Про деталі повідомлю за підсумками засідання штабу”, – написав Сергій Надал.
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