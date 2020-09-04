На Тернопыльщині за добу підтверджено 206 випадків зараження вірусом COVID-19.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
За інформацією лабораторного центру, зареєстровано один летальний випадок. Померла 53-річна жінка із села Потуторів Шумського району.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (65 осіб)
Бережанський район (16 осіб):
• м. Бережани – 10
• с. Вербів – 1
• с. Словятин – 1
• с. Жуків – 1
• с. Поточани – 1
• с. Лапшин – 1
• с. Двірці – 1
Борщівський район (2 особи):
• м. Борщів – 2
Бучацький район (1 особа):
• с. Жизномир – 1
Гусятинський район (5 осіб):
• м. Копиченці – 2
• с. Оришківці – 1
• с. Нижбірок – 1
• с. Коцюбинці – 1
Заліщицький район (20 осіб):
• м. Заліщики – 6
• с. Лисівці – 2
• с. Поділля – 4
• смт Товсте – 2
• с. Дзвиняч – 1
• с. Добрівляни – 1
• с. Бедриківці – 1
• с. Шипівці – 1
• с. Дуплиська – 1
• с. Нагоряни – 1
Збаразький район (10 осіб):
• м. Збараж – 1
• смт Вишнівець – 4
• с. Лози – 1
• с. Бодаки – 1
• с. Максимівка – 1
• с. Гніздичне – 1
• с. Раковець – 1
Зборівський район (3 особи):
• с. Малашівці – 1
• с. Кальне – 1
• с. Чорний Ліс – 1
Козівський район (4 особи):
• смт Козова – 1
• с. Кальне – 1
• с. Дибще – 1
• смт Козлів – 1
Кременецький район (2 особи):
• м. Кременець – 1
• с. Сапанів – 1
Лановецький район (2 особи):
• м. Ланівці – 1
• с. Лопушне – 1
Монастириський район (10 осіб):
• сел. Коропець – 5
• с. Гончарівка – 1
• с. Високе – 1
• м. Монастириська – 1
• с. Задарів – 1
• с. Велеснів – 1
Підволочиський район (2 особи):
• с. Полупанівка – 2
Підгаєцький район (1 особа):
• м. Підгайці – 1
Теребовлянський район (12 осіб):
• м. Теребовля – 10
• с. Плебанівка – 1
• с. Семенів – 1
Тернопільський район (25 осіб):
• смт Великі Бірки – 1
• смт Велика Березовиця – 3
• с. Великий Глибочок – 1
• с. Лучка – 2
• с. Грабовець – 8
• с. Білоскірка – 1
• с. Мишковичі – 3
• с. Козівка – 2
• с. Чернилів-Руський – 1
• с. Петриків – 1
• с. Плотича – 1
• с. Буцнів – 1
Чортківський район (24 особи):
• м. Чортків – 10
• с. Антонів – 1
• смт Заводське – 2
• с. Свидова – 1
• с. Мухавка – 2
• с. Колиндяни – 3
• с. Скородинці – 1
• с. Біла – 1
• с. Палашівка – 1
• с. Пробіжна – 1
• с. Білобожниця – 1
Шумський район (2 особи):
• с. Залісці – 1
• с. Потуторів – 1