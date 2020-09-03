В Україні оновили зони карантину в залежності від епідеміологічної ситуації, червону зону розширили.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Зокрема, уряд вирішив включити в червону зону карантину Тернопіль, Бережани та Чортків, Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Монастирський, Теребовлянський, Тернопільський і Чортківський райони Тернопільської області.

Нове зонування почне діяти з 7 вересня.

Нагадаємо, на Тернопільщині за останню добу підтверджено 240 випадків зараження вірусом COVID-19. Троє людей, у яких виявили коронавірус, померли.

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