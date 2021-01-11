Позачергове засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській облдержадміністрації відбулося 10 січня.

На ньому обговорили стан епідеміологічної ситуації на території області та запровадження посилених протиепідемічних заходів із запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби «Covid-19».

Виконувач обов’язків генерального директора Державної установи ТОЛЦ МОЗ України Оксана Чайчук доповіла, що у Тернополі з 5 січня спостерігається зростання кількості хворих.

– За останні дні насторожує той факт, що у Тернополі зросла кількість позитивних результатів тестів до кількості обстежених у відсотковому відношенні, – зауважила Оксана Чайчук. – Раніше у Тернополі кількість позитивних результатів рідко перевищувала 25% від кількості протестованих. Зростання пішло з 5 січня – 11%, 6 січня – 29%, 9 січня – 38% , 10 січня – 56,8%. Процент госпіталізації хворих в обласному центрі також зріс. Ситуація буде ускладнюватися і для того, щоб не допустити значного поширення інфекції серед населення, як на початку пандемії, необхідно ввести суворі обмежувальні заходи.

Оксана Чайчук також зазначила, що до професійної групи ризику медиків додалася ще одна – освітяни.

– Ми щодня отримуємо інформацію від обласного центру щодо захворюваності працівників освіти та учнів, – каже Ольга Хома, начальник управління освіти ТОДА. – З початку навчального року, тобто з 1 вересня 2020 року, в області перехворіло більше 2,5 тисяч учнів і більше 5 тисяч працівників закладів освіти. Захворюваність серед учасників освітнього процесу фіксується щодня, незалежно від того чи діти і працівники перебувають у навчальних закладах чи за їх межами. Під час новорічно-різдвяних щодня реєстрували хворих серед працівників або дітей. Так, з першого січня 2021 року на коронавірус захворіли більше 60 педагогічних працівників та більше 50 учнів.

Після обговорення ситуації комісія прийняла рішення із рядом вказівок. Зокрема, РДА, виконавчі комітети Бережанської, Кременецької, Чортківської, Тернопільської міських рад, структурні підрозділи ОДА, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади на період дії карантину на території Тернопільської області мають забезпечити виконання каранатинних обмежень визначених у Постанові Кабміну від 9 грудня 2020 року №1236. Також у рішенні вказано, що виконком Тернопільської міської ради повинен привести рішення місцевої комісії з питань ТЕБ та НС при ТМР від 6 січня 2021 року №1 у відповідність з вимогами Постанови КМУ №1236 про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України «Covid-19».