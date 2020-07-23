Підйом захворюваності на коронавірус реєструють цього тижня епідеміологи на Тернопільщині.

Учора в обласному лабораторному центрі діагностували 40 випадків зараження COVID-19. Позавчора кількість інфікованих сягнула 42.

Тернопільщина перебуває на другому дні підйому захворюваності, – відзначила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. Через зростання кількості хворих, більшає число контактних осіб, відтак негативна епідемічна тенденція продовжується.

«В епідемічному процесі нашого регіону склалася така ситуація, що ми реєструємо протягом одного тижня зниження рівня захворюваності, а наступного – зростання. Тому за прогнозами така негативна тенденція продовжуватиметься до кінця тижня. Це свідчить про неконтрольованість епідемічного процесу. Загалом ситуація в області є нестабільною, ми реєструємо нові спалахи. Тому питання карантинних обмежень залишається актуальним, особливо для людей з групи ризику».

Учора епідеміологи провели 374 дослідження методом ПЛР. Дев’ять нових випадків зараження коронавірусом діагностували в обласному центрі, шестеро осіб заразилося у Бережанському районі, по чотири – у Збаразькому і Бучацькому, двоє інфікованих виявили у Заліщицькому районі, по одному – у Монастириському, Гусятинському, Підгаєцькому, Теребовлянському, троє людей заразилося у Зборівському районі, восьмеро – у Тернопільському.

Софія Романська

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