69-річна жінка із Заліщицького району померла з підтвердженим діагнозом коронавірусу. Вона перебувала у місцевій лікарні.

Лікарі боролися за її життя, проте COVID-19 пошкодив дихальну систему, відтак врятувати жінку не вдалося.

У Заліщицькому районі від коронавірусу померло п’ятеро людей. А загалом в області від початку епідемії COVID-19 забрав життя 36 осіб.

«При збільшенні рівня захворюваності, ми реєструємо летальні випадки. На жаль, учора у Заліщицькому районі померла 69-річна жінка. Це п’ятий летальний випадок у цьому районі. Бачимо, що переважно не вдається подолати коронавірус людям старшої вікової групи, з супутніми хронічними захворюваннями. Маємо такі тенденції, що після відносного тижневого благополуччя рівень захворюваності підвищується, як наслідок – реєструємо нові летальні випадки», – зазначив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев.

Учора у Заліщицькому районі виявили двоє хворих на коронавірус, відтак загальна кількість інфікованих зросла до 67, 56 людей вже подолали недугу.

Софія Романська

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