Підйом захворюваності на коронавірус зафіксували епідеміологи на Тернопільщині.

Зокрема, учора в обласному лабораторному центрі виявили 42 випадки зараження COVID-19. Відтак регіональна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила не послаблювати карантинних обмежень.

Як зазначила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук, упродовж тижня на Тернопільщині ситуація з COVID-19 ускладнюється. Деякі епідемічні показники перевищують допустимий Кабміном рівень.

«Значний підйом захворюваності ми зареєстрували учора. Протягом доби було проведено 595 ПЛР-досліджень, виявлено 42 позитивних результати. Відтак після кількох днів відносної стабільності ми фіксуємо різкий підйом захворюваності. Враховуючи негативну тенденцію, ми не можемо дати дозвіл на послаблення карантинних обмежень».

Кабінет Міністрів України продовжив дію адаптивного карантину до 31 серпня 2020 року. Відповідне рішення Уряд ухвалив на засіданні сьогодні. Карантинні обмеження діятимуть в усіх регіонах України, посилені вимоги запроваджуватимуть в областях з високим рівнем захворюваності.

Софія Романська

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