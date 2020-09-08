У Тернополі 43 загальноосвітні школи продовжують роботу попри вимоги червоної карантинної зони. Відповідне рішення прийняли на засіданні міського оперативного штабу боротьби з коронавірусом. Відчиненими для вихованців залишаються і дитячі садки.

Батьки учнів проти дистанційного навчання, – каже начальниця міського відділу освіти Ольга Похиляк. Адже діти не лише краще засвоюють матеріал у школах, а й потребують соціалізації.

“Школи і садочки продовжують навчальний процес. Ми мали дуже багато дзвінків від батьків початкової школи і не тільки з приводу того, щоб продовжувати навчання в очному режимі. Під час навчального процесу дотримуємося усіх санітарно-епідемічних правил, змінений розклад навчання. Якщо траплявся випадок зараження, то на ізоляцію йшли тільки діти того класу. Протягом літа працювали дошкільні установи, якщо захворіла одна дитина, ми відправляли групу на карантин, і так працювали. Батьки і діти готові працювати і вчитися далі в таких умовах”.

Нагадаємо, червона зона епідемічної небезпеки, до якої потрапив Тернопіль, вимагає переходу на дистанційне навчання. Наразі пішла на карантин лише ЗОШ №6, оскільки там на коронавірус захворіло четверо вчителів. Решта шкіл працюють у звичному форматі.

Софія Романська

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