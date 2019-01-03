Через вибухи гранат на Тернопільщині розпочато кримінальні провадження

03/01/2019 Розмір тексту:

Прокуратурою Тернопільської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях, розпочатих за фактами отримання тілесних ушкоджень та смерті при вибухах гранат, що трапились по вул. Макаренка у м. Тернополі та у с. Колодіївка Підволочиського району 2 січня 2019 року.

Про це повідомляють у прес-службі прокуратури Тернопільської області.

Розслідуванням встановлено, що близько 15 год внаслідок вибуху гранати Ф-1 до обласної лікарні з житлового будинку по вул. Макаренка госпіталізовано двох чоловіків, одного з них – без свідомості. Ще одна людина загинула. За словами власника квартири, бойову гранату приніс у помешкання його сусід.

Триває розслідування за ст.115 КК України (Умисне вбивство) та ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Того ж вечора за медичною допомогою до лікарні м. Скалат звернулося троє молодих людей, ще двоє потрапили до реанімаційних відділень тернопільських медичних закладів. Серед потерпілих було двоє неповнолітніх. Встановлено, що усі вони постраждали від вибуху гранати, яку приніс із собою 24-річний хлопець у будинок, де перебувала компанія.

Триває досудове розслідування за ст. 263 КК України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

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