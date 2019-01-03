На Тернопільщині знов вибухнула граната: постраждали юнаки та дівчата. ФОТО

03/01/2019 Розмір тексту:

П’ятеро травмованих молодих людей віком від 15 до 22 років потрапили до лікарні в результаті вибуху.

Нещастя трапилося в селі Колодіївка Підволочиського району в приміщенні нежилого будинку 2 січня близько 23:00. За попередньою інформацією, вибух відбувся в результаті необережного поводження з гранатою РГО, яку приніс із собою двадцятичотирьохлітній житель села Малий Ходачків.

За словами заступника начальника ГУНП в Тернопільській області Степана Яцуха, шестеро друзів – двоє дівчат та четверо хлопців разом зустрічали у даному будинку новий рік. Другого січня вирішили ще раз зібратися. Проте один із компанії затримався і вчасно не прийшов.

Уже після нещастя з’ясувалося, що гранатою вихвалявся її власник, а потім поставив на стіл. Небезпечний предмет захотіла оглянути одинадцятикласниця. Проте випадково зачепила чеку і граната вибухнула.

В усіх потерпілих травми різного ступеня тяжкості – травми очей, хімічні опіки, переломи, розриви барабанних перетинок, рваними ранами різних частин тіла. Стан трьох стабільний. Інші в реанімаційному відділенні.

На місці події працюють оперативники, вибухотехніки та криміналісти. Правоохоронці з’ясовують, звідки у молодого хлопця взявся небезпечний предмет.

Подія внесена в ЄРДР за статтею 263 частина 1 ККУ – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.