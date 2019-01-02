Є загиблий і поранені: у тернопільському гуртожитку вибухнула граната. ФОТО

02/01/2019 Розмір тексту:

Одна людина загинула, двоє потрапили до лікарні в результаті вибуху. Нещастя трапилося у Тернополі на вулиці Макаренка близько 16:00.

В однокімнатній квартирі, що на другому поверсі, пролунав вибух. Від ударної сили повилітали шибки, повідомляють у поліції.

На місце події виїжджали правоохоронці. Зайшовши у помешкання, поліцейські виявили тіло чоловіка. У нього на пальці висіло кільце, ймовірно, що від гранати. Поруч лежало ще двоє поранених осіб. Їх доправили до лікарні.

За словами заступника начальника ГУНП в Тернопільській області Степана Яцуха, на момент вибуху в кімнаті перебувало четверо осіб. Власник помешкання каже, що загиблий – його сусід. Вони дивилися телевізор та розпивали спиртні напої. Знайомий мав при собі небезпечний предмет. Він ним вихвалявся і в результаті необережного поводження – граната вибухнула.

Остаточну причину вибуху встановить слідство. На місці події працюють криміналісти, оперативники, вибухотехніки. В результаті вибуху витоку газу не трапилося. Не пошкоджені жодні комунікації.