Хизувався гранатою: подробиці вибуху в тернопільському гуртожитку. ВІДЕО

03/01/2019 Розмір тексту:

У Тернополі внаслідок вибуху загинув чоловік. 2 січня близько 4 години дня на вулиці Макаренка пролунав вибух. На місце події виїхали правоохоронці.

Як повідомляє TV-4, у помешканні поліцейські знайшли тіло чоловіка. У нього на пальці висіло кільце, ймовірно, що від гранати. Поруч лежало ще двоє поранених осіб. Їх доправили до лікарні.

За словами заступника начальника ГУНП в Тернопільській області Степана Яцуха, на момент вибуху в кімнаті перебувало четверо осіб. Власник помешкання каже, що загиблий – його сусід. Вони дивилися телевізор та розпивали спиртні напої. Знайомий мав при собі небезпечний предмет. Він ним вихвалявся і в результаті необережного поводження – граната вибухнула.

Остаточну причину вибуху встановить слідство. На місці події працюють криміналісти, оперативники, вибухотехніки. В результаті вибуху витоку газу не трапилося. Не пошкоджені жодні комунікації.