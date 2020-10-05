Випадки коронавірусу реєструють епідеміологи у загальноосвітніх школах і дитячих садках на Тернопільщині. У разі інфікування хоча б однієї особи на самоізоляцію відправляють цілі класи.

Інфікованих COVID-19 учнів і вихованців дитячих садків виявляли у Заліщицькому, Чортківському, Збаразькому, Тернопільському районах. Навчання повністю у цих закладах не зупиняли, – каже головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. Втім, на самоізоляцію відправляли класи.

«Ми щодня реєструємо захворюваність серед дітей шкільного віку. Кожного дня готуємо інформацію про самоізоляцію цілих класів у школах, там де були виявлені хворі. Є випадки, що діти заражаються вдома від батьків, є випадки, що заражаються в колективах. Загалом за період пандемії було зареєстровано 11 спалахів в організованих колективах. На щастя, зараз активних спалахів немає».

Від початку епідемії на Тернопільщині коронавірус підтвердили у 1076 дітей. Щодо дорослих, то число інфікованих сягнуло 14292. Епідеміологи припускають, що чимало дітей і молоді переносить хворобу безсимптомно, не здогадуючись про це.

Софія Романська

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